Cyril Hanouna va-t-il se présenter à l'élection présidentielle de 2027 ? L'animateur répondra «mardi ou mercredi»

Cyril Hanouna, candidat à l'élection présidentielle de 2027 ? Dans l'émission On marche sur la tête, l'animateur a réagi ce lundi à la une du magazine Valeurs Actuelles qui doit paraitre mercredi et annonçant sa candidature aux élections présidentielles de 2027 et son programme détaillé. Est-ce la vérité ? L'animateur répondra "mardi ou mercredi".