Présidentielle 2027 : David Lisnard appelle la droite à se mettre d'accord sur «dix mesures»

Retraite par capitalisation, "suppression du principe de précaution de la Constitution"... David Lisnard a listé, ce jeudi 24 juillet, dix mesures à porter dans la course à l'Elysée pour unir la droite et ce "dans un spectre assez large allant du centre-droit jusqu'à une droite dure".

L'objectif : unir la droite

David Lisnard propose une nouvelle méthode pour unir l'ensemble des formations de droite et éviter les divisions stériles. Le Républicain dresse la liste des priorités qu'il distingue pour permettre au candidat de droite en 2027 d'agir rapidement et de manière efficace. Parmi elles, on trouve notamment la retraite par capitalisation défendue depuis longtemps par le maire de Cannes, un référendum sur l'immigration ou encore la fin du principe de précaution de la Constitution.

Autant de propositions que le président de l'Association des maires de France (AMF) se verrait bien porter, tout en étant conscient qu'il devra composer avec plusieurs barrons du parti, notamment Bruno Retailleau, très populaire à droite. En outre, David Lisnard propose un accord d'équipe autour d'un leader, mais considère que la droite devra in fine consulter ses sympathisants.

Une manière d'installer l'éventualité d'une primaire qu'il souhaiterait dès mai 2026, avec "zéro ambiguïté sur le contenu des mesures" pour acter une fois pour toute la rupture avec le macronisme. Il y a déjà un mois, David Lisnard appelait à la démission d'Emmanuel Macron.