Pour François Hollande, "on a manqué de reconnaissance" à l'égard de Ségolène Royal

L'ancien président de la République François Hollande a pris vendredi la défense de Ségolène Royal, dont il est l'ex-compagnon, en estimant qu'on avait manqué à son égard d'"élégance" et de "reconnaissance".

Elle a toujours "exprimé" ses opinions

Ségolène Royal "mérite de la reconnaissance pour ce qu'elle a fait d'abord dans les gouvernements auxquels elle a participé. Elle a été plusieurs fois ministre de l'Environnement, de l'Ecologie : c'est une femme qui a toujours eu ses opinions, qui les a toujours exprimées", a estimé François Hollande, qui participait aux Assises de la citoyenneté organisées à Rennes. "Elle s'était consacrée aux pôles parce qu'on lui avait demandé de le faire."

"Je pense qu'elle aurait mérité de pouvoir poursuivre sa mission (d'ambassadrice des pôles, ndlr). Je pense qu'on a manqué d'élégance, et surtout de reconnaissance", a ajouté l'ancien chef de l'Etat (2012-2017). L'ancienne ministre socialiste, visée par une enquête préliminaire sur l'usage fait des moyens mis à sa disposition en tant qu'ambassadrice des pôles, et mise en cause par le gouvernement pour ses critiques de la politique menée, notamment la réforme de retraites, a dit jeudi avoir déjà quitté son poste d'ambassadrice. Elle avait été nommée à ce poste par Emmanuel Macron en 2017.