Poubelles non ramassées à Paris : que peut faire Anne Hidalgo ? L'avis de Sylvain Maillard

Après sept jours de grève des éboueurs à Paris, les déchets s'accumulent sur les trottoirs de la capitale : ce dimanche, la mairie comptait plus de 5.000 tonnes de détritus non ramassés. Une situation loin de ravir les habitants, qui craignent l'arrivée de rongeurs à la surface. Ce mouvement de grève, déclenché en réponse à la réforme des retraites, impacte tout une chaîne, de la collecte des poubelles aux incinérateurs. Et la situation risque encore d'empirer puisque le dernier centre de traitement de déchets, jusqu'ici épargné par la grève, à Romainville en Seine-Saint-Denis, est à son tour à l'arrêt.

Dans ce contexte, quelle solution s'offre à la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, qui soutient ce mouvement ? Selon le député Renaissance Sylvain Maillard, élu dans la 1ère circonscription de la capitale et favorable à la réforme des retraites, la municipalité a les moyens de réagir. "Ce que l'on demande, c'est qu'il y ait des réquisitions pour débloquer les sites d'incinérations et débloquer les camions-bennes qui ne peuvent pas, à l'heure actuelle, faire leur travail", affirme-t-il au micro d'Europe 1, en référence aux précédentes réquisitions dans le domaine des carburants.

"Dans les jours qui viennent, ça va être de pire en pire"

Le premier vice-président du groupe de la majorité à l'Assemblée évoque "les milliers de tonnes de déchets qui s'amoncellent dans Paris", et d'après lui, "le blocage organisé va faire que dans les jours qui viennent, cela ne va être que de pire en pire". Le député estime que "dans deux ou trois jours, la ville va être entièrement couverte de déchets".

Au micro d'Europe 1, Sylvain Maillard s'adresse à Anne Hidalgo : "Ce n'est pas ça d'être maire de Paris. Elle peut bouger, ou en tout cas montrer qu'il y a une volonté politique d'appuyer une réquisition et faire en sorte que ceux qui veulent faire grève le fassent, mais ne bloquent pas". Et le proche du président Emmanuel Macron d'ajouter qu'elle "fait vivre les Parisiens dans les déchets". "On lui demande de s'occuper de sa ville et de trouver des solutions pour débloquer les camions-bennes et les sites de décharge et d'incinération", conclut le député de Paris.