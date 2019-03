Popularité : Emmanuel Macron en légère baisse

La popularité d'Emmanuel Macron est en légère baisse pour le deuxième mois consécutif après une embellie en début d'année, avec 29% (-1) des Français qui ont une bonne opinion de lui, selon un sondage BVA diffusé vendredi*.

La cote d'Edouard Philippe stable. Le chef de l'Etat perd deux points en deux mois et retrouve son niveau d'octobre, avant la crise des "gilets jaunes", et 70% des personnes interrogées ont une mauvaise opinion de lui. Au même moment de son mandat, son prédécesseur François Hollande recueillait 28% de bonnes opinions dans ce baromètre pour Orange, RTL et La Tribune. La cote d'Edouard Philippe reste pour sa part inchangée depuis le début de l'année, avec 36% d'opinions favorables et 63% d'avis négatifs.

Castaner perd trois points. Nicolas Hulot (42%, +2) reste en tête des personnalités dont les Français souhaitent qu'elles aient davantage d'influence, devant Marine Le Pen à 28% (+2) et Xavier Bertrand à 27% (-1). Parmi les ministres, Christophe Castaner perd trois points à 15%, au lendemain des violences lors de la manifestation des "gilets jaunes" du week-end. Europe Ecologie-Les Verts est le seul parti dont une majorité de Français (50%, +5) ont une bonne opinion. Le MoDem est crédité de 33% (+6), devant La République en marche (32%, -1), le Rassemblement national (27%, +2) et Les Républicains (27%, =).

*Enquête réalisée en ligne du 20 au 21 mars auprès de 1.001 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.