Édouard Philippe sur les 80 km/h : "Il n'y a jamais eu aussi peu de morts sur les routes"

INTERVIEW

C'est sans doute l'une des mesures qu'il a le plus appuyées depuis qu'il est en fonction à Matignon : depuis le 1er juillet dernier, sous l'impulsion Édouard Philippe, la vitesse sur les routes secondaires sans séparateur central a été limitée à 80 km/h. Vendredi, interrogé sur notre antenne par Jean-Michel Aphatie, le Premier ministre a une nouvelle fois défendu l'instauration de cette mesure impopulaire.

"Meilleurs résultats enregistrés en France". "Les faits montrent que quand on a installé cette mesure, les résultats en termes d'accidentalité et de mortalité sur les routes ont été bons. Pardon : ils n'ont pas été bons, ç'a été les meilleurs enregistrés en France. Il n'y a jamais eu aussi peu de morts sur les routes", a-t-il rétorqué à notre éditorialiste, qui lui avançait le mécontentement d'une partie des Français vivant en zones rurales et directement touchés par cette mesure.