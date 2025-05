Place de la droite au gouvernement, réorganisation du parti... Les grands chantiers de Bruno Retailleau

Bruno Retailleau a très largement remporté dimanche la course à la présidence des Républicains face à son rival Laurent Wauquiez. Ce succès sans contestation lui permettra de se renforcer comme candidat de la droite à la prochaine présidentielle. Mais d'ici là, le nouveau patron de la droite a fort à faire.

Les Républicains ont tranché : Bruno Retailleau est le nouveau président LR avec 74,3% des suffrages face à Laurent Wauquiez. C'est désormais un autre combat qui commence, avec en ligne de mire, la présidentielle de 2027. Mais d'ici là, le nouveau patron de la droite a fort à faire et les chantiers ne manquent pas.

Un ou deux candidats à droite ?

Le principal chantier pour Bruno Retailleau : la place de la droite dans un gouvernement essentiellement macroniste. Le nouveau patron des Républicains pourrait remettre en cause sa participation dans les prochains mois, en vue d’incarner la rupture en 2027.

Dossier corollaire, la relation avec Édouard Philippe. Les deux hommes s’apprécient mais portent un projet différent. Le sujet d’une potentielle alliance devra rapidement être tranché, alors que beaucoup d’élus sont convaincus de la nécessité de n’avoir qu’un candidat de la droite et du centre pour la prochaine présidentielle.

"Je veux faire se lever une belle vague bleue"

En interne, Bruno Retailleau veut redonner la parole aux militants : "On ne peut pas composer un grand parti populaire si on ne donne pas la parole aux militants par des référendums internes" a-t-il lancé avant d'ajouter avoir "toujours pensé que pour gagner dans les urnes, il faut aussi gagner les cœurs et les esprits".

Une étape indispensable pour gagner les élections, et notamment les prochaines municipales. "Je veux faire se lever une belle vague bleue. Je pense que c'est possible et nous allons nous y attaquer très rapidement", affirme-t-il. Autant de chantiers qui nécessiteront la réorganisation du parti, qui devrait intervenir dans les prochains jours.