Nouveau gouvernement : «Le meilleur moyen de gouverner dans ce pays, c'est de perdre les élections», s'insurge Aubry

Michel Barnier planche sur son nouveau gouvernement. Nommé la semaine dernière à Matignon, le septuagénaire doit désormais construire un nouveau gouvernement qui ne sera pas censuré par l'Assemblée nationale. Une mission périlleuse, alors que le palais Bourbon se divise désormais en trois blocs assez égaux.

"Une forme de rétrécissement"

Invité ce vendredi matin sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews, Manon Aubry s'agace de la situation. "J'ai un peu le sentiment qu'on prend les mêmes et on recommence", regrette-t-elle au micro de Romain Desarbres, avant d'ajouter : "le message qui est envoyé aux Français, c'est que le meilleur moyen de gouverner dans ce pays, c'est de perdre les élections", s'alarme l'eurodéputée insoumise.

"Vous avez un gouvernement de perdants qui en réalité, c'est plus un gouvernement, c'est une forme de rétrécissement avec une extrême droitisation de la macronie", ajoute-t-elle, soulignant que le nouveau gouvernement de Michel Barnier ne tiendra qu'au bon vouloir du bloc de Marine Le Pen.

Un gouvernement NFP, seule alternative ?

"Si Marine Le Pen a des désaccords politiques avec ce gouvernement, y compris sur le fait qu'il ne reflète pas le résultat des élections, normalement, elle devrait le censurer. Mais on voit qu'une fois de plus, le Rassemblement national est devenu la béquille de la Macronie qui ne doit sa survie que grâce" à lui.

"Franchement, je vous le dis, je ne décolère pas. En fait, pourquoi on demande aux gens de voter si à la fin on leur dit : 'Mais j'en ai rien à faire de ce que vous votez et c'est moi qui décide tout seul avec mes copains'. C'est pas une cohabitation. On nous avait annoncé une cohabitation, pardon, mais en réalité, c'est une forme de soumission à la macronie qu'on nous propose", conclut-elle, assurant une nouvelle fois que la seule cohabitation possible se fera avec un gouvernement du Nouveau Front populaire.