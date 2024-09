Le nouveau gouvernement sera présenté "avant dimanche", telle est la promesse formulée par Matignon après un rendez-vous jeudi soir entre Emmanuel Macron et Michel Barnier à l’Élysée. Un peu plus tôt, le Premier ministre avait réuni les représentants des forces politiques du bloc central et Les Républicains. Europe 1 vous dévoile le probable casting du nouveau gouvernement.

Bruno Retailleau devrait être nommé à l'Intérieur

C’est un gouvernement de 38 ministres que propose Michel Barnier. 38 dont 16 de plein exercice. Parmi eux, sept Renaissance, trois Républicains, deux MoDem, un Horizons, un UDI, un divers gauche et un divers droite.

Bruno Retailleau, le patron des sénateurs Républicains, devrait être nommé au ministère de l’Intérieur et succéder à Gérald Darmanin. La députée LR du Doubs, Annie Genevard, pourrait avoir le ministère de l'Agriculture tandis que le sénateur LR du Rhône, François-Noël Buffet, irait aux Outre-mer. Un gouvernement sans Laurent Wauquiez ? Michel Barnier avait pourtant proposé le ministère de l’Économie au président du groupe LR de l’Assemblée, mais ce dernier a préféré décliner.

Geneviève Darrieussecq probablement à la Santé

Bercy pourrait revenir au député macroniste de la Haute-Savoie Antoine Armand. Le ministre délégué démissionnaire chargé de l’Europe Jean-Noël Barrot, issu du MoDem, remplacerait Stéphane Séjourné au Quai d’Orsay. Geneviève Darrieussecq, du MoDem également, irait à la Santé.

Rachida Dati à l'Éducation nationale ?

Sébastien Lecornu garderait le ministère des Armées. Enfin, Rachida Dati pourrait passer de la Culture au ministère de l'Éducation nationale. Mais cette liste peut encore bouger, d'ici à l'annonce officielle du gouvernement, au plus tard dimanche.