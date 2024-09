Pour sa rentrée parlementaire, Marine Le Pen appelle à une nouvelle dissolution

La situation politique "ne peut pas tenir", a estimé samedi Marine Le Pen, qui a appelé à une nouvelle dissolution l'an prochain, à l'occasion de la rentrée parlementaire des élus de son groupe à l'Assemblée. Le président du Rassemblement national (RN) Jordan Bardella a lui souhaité que les députés RN incarnent entretemps une opposition "constructive" et "influente".

"Espérons que cette mandature soit la plus courte possible"

"On se retrouve dans un système où c'est celui qui a fait le moins de voix qui est chargé de constituer un gouvernement", a pointé Marine le Pen, en référence à l'arrivée de Michel Barnier issu des rangs de LR, à Matignon. "Ça ne peut pas tenir", "il reste dix mois et moi je suis convaincue qu'il y aura à l'issue de ces dix mois, ou au printemps ou à l'automne, des nouvelles élections législatives", a-t-elle développé.

"Espérons que cette mandature soit la plus courte possible", a insisté la cheffe de file du RN. Si son parti a été remis au cœur du jeu politique avec l'arrivée de Michel Barnier à Matignon, sous la menace constante d'une motion de censure conjointe de la gauche et du RN, la cheffe des 126 députés du groupe RN a toutefois estimé que le "grand pays qu'est la France ne peut pas fonctionner ainsi".

Bardella appelle les parlementaires RN à devenir "incontournables"

Une position qui tranche avec celle d'Emmanuel Macron, qui a fait savoir qu'il ne souhaitait pas dissoudre de nouveau l'Assemblée nationale d'ici la fin de son mandat à l'Élysée. Emmanuel Macron ne peut pas prononcer de dissolution de l'Assemblée "dans l'année qui suit" les dernières élections législatives, convoquées à la suite de sa décision de dissoudre cette chambre au soir des dernières élections européennes, le 9 juin.

S'exprimant avant Mme Le Pen, Jordan Bardella a appelé les parlementaires RN à devenir "incontournables". "Nous devons rester une opposition constructive dont la seule boussole est l'intérêt du pays et l'intérêt des Français", a soutenu le président du RN, en appelant toutefois ses troupes à "franchir un nouveau cap et devenir une opposition influente". "Votre rôle est (...) d'arracher partout des victoires pour le quotidien aussi bien que pour le régalien", a-t-il intimé.