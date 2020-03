Municipales : dans les "clusters" aussi, les bureaux de vote ont ouvert

REPORTAGE

D'un côté, les Français sont appelés "à une plus grande discipline" selon les mots du Premier ministre, c'est-à-dire d'éviter tous les déplacements afin de ne pas favoriser la propagation du virus... Mais de l'autre, les élections municipales sont maintenues. Les bureaux de vote sont ouverts, dimanche matin, partout sur le territoire et même dans les zones les plus touchées par l'épidémie.

>> EN DIRECT – Municipales : suivez le premier tour en direct

Les seniors mobilisés de bonne heure

À Mulhouse, dans le Haut-Rhin, les habitants font acte de présence, selon notre reporter. Une vingtaine de citoyens étaient là dès l'ouverture dimanche matin, mais le rythme d'arrivé ralenti depuis. Majoritairement ce sont des seniors qui se déplacent, ils minimisent les risques de contaminations en se présentant tôt aux urnes, pour éviter le monde, comme Daniel, 74 ans. "Il n'y a pas beaucoup de monde, c'est pour ça qu'on vient de bonne heure", confie-t-il.

>> EN DIRECT – Coronavirus :suivez l’évolution de la situation dimanche

"C'est important de voter, c'est la démocratie"

Le plus important, "c'est de respecter les dispositions" explique Daniel, et surtout, de respecter les distances de sécurité. Il faut laisser 1 mètre entre chaque personne dans la salle, et se laver les mains avec du gel hydroalcoolique dès son entrée dans le bâtiment. Des mesures "largement suffisantes" pour un autre Daniel, âgé de 70 ans, qui assure que son devoir de citoyen lui tient à cœur : "c'est important de voter, c'est la démocratie". À Mulhouse, les Français votent sur une urne électronique, il n'y a donc pas d'échange de papier.

L'urne est d'ailleurs nettoyée après chaque vote, des mesures draconiennes qui devraient rassurer les citoyens. Reste à savoir maintenant combien de citoyens vont se déplacer pour aller voter, la mairie de Mulhouse s'attend déjà à une abstention record.