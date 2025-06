Municipales à Paris, Lyon, Marseille : un désaveu en vue au Sénat pour la réforme du scrutin

© Quentin De Groeve / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

© Quentin De Groeve / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

La réforme du scrutin pour les élections municipales à Paris, Lyon et Marseille arrive au Sénat et elle semble promise à un rejet massif de la chambre haute. Un échec qui signerait un contretemps majeurs pour les soutiens du texte à moins d'un an du prochain scrutin.