Marseille : LFI présentera une candidature autonome aux municipales de 2026

La France insoumise présentera une liste autonome aux municipales 2026 à Marseille, rompant avec le Printemps marseillais de Benoît Payan. LFI a désigné quatre chefs de file, dont Sébastien Delogu. Le parti dévoilera sa tête de liste fin 2025, selon l’évolution du mode de scrutin actuellement débattu.

Les Insoumis ont annoncé dimanche vouloir présenter une candidature autonome pour les élections municipales 2026 à Marseille, refusant ainsi de s'allier avec la coalition du Printemps marseillais conduite par le maire divers gauche Benoît Payan.

"LFI portera une candidature autonome pour les municipales 2026 à Marseille. On se positionne clairement comme une alternative au Printemps marseillais", a affirmé à l'AFP un porte-parole marseillais des Insoumis. Cette large alliance de gauche et citoyenne, composée notamment de socialistes, communistes et écologistes, avait ravi la municipalité en 2020 après 25 ans aux mains de la droite.

Sébastien Delogu, favori de LFI

Cette annonce met ainsi fin à un secret de Polichinelle tant les deux camps n'ont pas retenu leurs coups l'un envers l'autre ces derniers mois.

Les Insoumis n'ont en revanche pas encore désigné leur tête d'affiche et le potentiel candidat pour le poste de maire, même si le député de Marseille Sébastien Delogu fait office de favori.

Le parti a seulement désigné quatre "chefs de file" dimanche: Sébastien Delogu, Mohammed Bensaada --le seul candidat soutenu par les Insoumis lors des municipales en 2020, au premier tour, dans les 13e et 14e arrondissements--, Léa Bijaoui et Paola Hartpence.

Leur rôle sera d'"animer cette campagne et créer les conditions d'un rassemblement victorieux", selon un communiqué posté sur les réseaux sociaux X et Bluesky.

LFI dénonce le bilan du Printemps marseillais

Selon eux, "la promesse d'une rupture" portée en 2020 par le Printemps marseillais s'est en fait "vite effacée derrière une politique essentiellement gestionnaire", ces "renoncements" ayant pour conséquence de "faire progresser l'extrême droite".

"Jamais nous ne laisserons l'extrême droite prendre notre ville. Nous voulons enfin tourner la page du système Gaudin-Guérini, de ses méthodes et de ses politiques injustes qui ont creusé à Marseille un fossé d'inégalités inacceptable", assure LFI, en évoquant Jean-Claude Gaudin, le maire de droite en poste de 1995 à 2020, et l'ex-président socialiste du département, Jean-Noël Guérini, définitivement condamné en mars 2024 pour une affaire de marchés publics truqués.

LFI attendra "le second semestre" 2025 pour dévoiler officiellement ses candidats pour les municipales de mars 2026, quand le mode de scrutin sera connu, a précisé à l'AFP un porte-parole de l'organisation.

Une proposition de loi transformant le mode de scrutin spécifique à Paris, Lyon et Marseille, instauré par la loi PLM du 31 décembre 1982, est en effet toujours en débat au Parlement. Dans ces villes, elle viserait à remplacer l'élection par arrondissement ou secteur (huit secteurs à Marseille, NDLR) par une élection dans une circonscription unique, comme dans toutes les autres communes de France.