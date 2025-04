Article Suggestions

Le président du Sénat Gérard Larcher était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews ce jeudi. Au micro de Sonia Mabrouk, il est revenu sur la possible reconnaissance d'un État palestinien d'ici le mois de juin par la France. "Est-ce que les conditions sont réunies pour aller plus loin dans la reconnaissance d'un État palestinien ? Eh bien non", estime-t-il.