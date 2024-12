Michel Barnier menacé de censure : «Les insoumis veulent créer un chaos économique», dénonce Bruno Retailleau

Alors que l'Assemblée nationale débattra ce mercredi des motions de censure déposées par le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire contre le gouvernement de Michel Barnier, Bruno Retailleau a dénoncé dans La Grande Interview d'Europe 1 et CNews le "chaos économique" que souhaitent créer, selon lui, les troupes de Jean-Luc Mélenchon.

Le gouvernement de Michel Barnier ne tient plus qu'à un fil. Ce mercredi, à partir de 16h, les motions de censure du Rassemblement national et du Nouveau Front populaire seront examinées à l'Assemblée . Le RN ayant déjà annoncé qu'il voterait celle de la gauche, le nombre minimal de députés requis pour faire chuter l'exécutif (289) serait largement atteint. Une situation que la France n'a pas connue depuis le 5 octobre 1962 , date du seul et unique renversement d'un gouvernement par l'Assemblée dans toute l'histoire de la Ve République.

Une "dynamique révolutionnaire"

Invité de La Grande Interview Europe 1/CNews, ce mercredi, Bruno Retailleau regrette cette très probable censure de l'exécutif. Et accuse les rangs de la gauche, plus particulièrement La France insoumise. "Dans les mécanismes de crise, il faut qu'une petite étincelle pour déclencher une réaction en chaîne. Les insoumis veulent créer une sorte de chaos économique, contraindre le président de la République à démissionner et enchaîner les crises", dénonce le ministre de l'Intérieur. Une "dynamique révolutionnaire" que les troupes de Jean-Luc Mélenchon "théorisent" et "assument", ajoute-t-il. "Et ce qui est incroyable, c'est que désormais, ils trouvent des alliés sur les bancs de la droite ".