Motion de censure : «C'est une mélenchonisation du Rassemblement national», cingle Retaillau

Invité au micro de Sonia Mabrouk, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, s'est insurgé à l'idée d'un vote du Rassemblement national qui permettrait de faire voter la motion de censure déposée par le Nouveau Front Populaire et mener à la chute du gouvernement Barnier. Il dénonce une "soumission" de Marine Le Pen aux idées de Jean-Luc Mélenchon.

Moins de six mois après le coup de massue de la dissolution, l'Assemblée nationale s'apprête à censurer le gouvernement de Michel Barnier , un geste inédit depuis 1962 qui plongerait le pays dans une grande incertitude politique et budgétaire. L'Assemblée examinera à partir de ce mercredi les motions de censure déposées par le Nouveau Front populaire quasi au complet et l'alliance entre le Rassemblement national et les ciottistes, pour faire chuter le Premier ministre, nommé le 5 septembre.

Celle de la gauche a toutes les chances d'être adoptée, le RN ayant promis de la voter. Un constat insupportable aux yeux du ministre de l'Intérieur : "C'est une mélenchonisation du Rassemblement national", dénonce-t-il pour la Grande interview Europe 1-CNews.

"La domination politique et idéologique des Insoumis"

D'après le ministre de l'Intérieur, Marine Le Pen "accepte finalement la domination politique et idéologique des Insoumis en apportant les voix de son groupe à une motion de censure dictée par Jean-Luc Mélenchon", poursuit-il.

En acceptant de voter la motion de censure déposée par le Nouveau Front Populaire, Marine Le Pen "donne une victoire aux insoumis", rapporte Bruno Retailleau. "Si cette motion de censure est votée, j'invite les électeurs du Rassemblement national et les Français à écouter les commentaires de Madame Panot et des autres. Ils les verront plastronner. Cette victoire aura été possible par le fait que Marine Le Pen et son groupe auront mêlé leur voix à celle des Insoumis qui veulent le chaos", conclut-il.