À Riyad, Emmanuel Macron écarte l'hypothèse d'une démission

Quelques minutes avant le 20H de Michel Barnier mardi, Emmanuel Macron s’est exprimé depuis l’Arabie Saoudite où il est en visite d'État. Il dit ne pas croire à la censure de Michel Barnier et rejette, par ailleurs, l'hypothèse d'une démission.

En déplacement en visite d’État à Riyad, le président de la République a répondu à quelques journalistes et s'est voulu rassurant auprès des Français, tandis que la menace de la censure pèse sur le gouvernement. Il a notamment rejeté l'hypothèse d'une démission.

"Si je suis devant vous, c’est que j’ai été élu deux fois par le peuple français"

Le scénario est poussé par Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ne l'écarte pas mais au sujet de son éventuelle démission, Emmanuel Macron évoque de la "politique-fiction" : "Ce n’est franchement pas à la hauteur. Il se trouve que si je suis devant vous, c’est que j’ai été élu deux fois par le peuple français. J’en suis extrêmement fier et j’honorerai cette confiance avec toute l’énergie qui est la mienne jusqu’à la dernière seconde pour être utile au pays", a-t-il déclaré.

Emmanuel Macron s’est aussi exprimé sur la censure plus que probable ce mercredi soir du gouvernement Barnier . Fruit, selon lui, du "cynisme insoutenable du RN et de la perte de repères complète du Parti socialiste". Le chef de l’État tient néanmoins à rassurer sur les risques d’une potentielle crise financière. "Il ne faut pas faire peur aux gens, on a une économie forte", dit-il avant d’ajouter que "la France est un pays riche, solide, qui a fait beaucoup de réformes et qui les tient, qui a des institutions stables et une Constitution stable". Comme si malgré son scepticisme affiché sur l’alliance de la gauche et du RN, le président s’était déjà fait une raison sur le sort de Michel Barnier.