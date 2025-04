Meurtre dans une mosquée du Gard : Jean-Luc Mélenchon accusé de récupération politique après un rassemblement à Paris

Après la mort du jeune Malien Aboubakar Cissé dans une mosquée du Gard vendredi, un rassemblement a eu lieu dimanche à Paris, sur la place de la République. Plusieurs élus de la France Insoumise dont Jean-Luc Mélenchon étaient présents afin de dénoncer un "climat islamophobe". Il a été filmé en larmes au point d'être accusé de récupération politique.

La mort du jeune Malien Aboubakar Cissé dans une mosquée du Gard vendredi a provoqué de vives réactions. À Paris, dimanche, un rassemblement sur la place de la République a eu lieu. Plusieurs élus de la France Insoumise dont Jean-Luc Mélenchon étaient présents afin de dénoncer un "climat islamophobe" en France. L'ancien député insoumis est accusé de récupération politique après avoir été filmé en larmes, consolant une femme de confession musulmane.

"Monsieur Mélenchon, on ne se sent plus en sécurité, nous les musulmans"

Les yeux rouges et embués, Jean-Luc Mélenchon prend dans ses bras une manifestante en pleurs, filmés de près par les caméras. "Monsieur Mélenchon, on ne se sent plus en sécurité, nous les musulmans. Il y a une ligne rouge qui a été franchie, Monsieur Mélenchon", dit-elle à l'ancien député de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône."

"C'est certain, madame. Permettez-moi de vous embrasser et de vous serrer la main", répond Jean-Luc Mélenchon. Le dirigeant de la France insoumise dénonce quelques minutes plus tard un "climat islamophobe", entretenu selon lui par certains responsables politiques et qui aurait favorisé le passage à l'acte de l'individu.

Retailleau également critiqué

"Lorsqu'on entretient une telle ambiance, on ne doit pas s'attendre à autre chose que les esprits les plus dérangés y trouvent une justification pour leurs actes", explique Jean-Luc Mélenchon. Bruno Retailleau est notamment visé pour avoir mis deux jours à se rendre sur le lieu de l'attaque.

Le ministre de l'Intérieur est aussi critiqué pour avoir employé le terme "d'anti-musulman" pour qualifier le crime et non celui "d'islamophobe", même si, à ce stade de l'enquête, la piste de la démence du principal suspect n'est clairement pas écartée.

Comme beaucoup à droite, Bruno Retailleau dénonce en retour la récupération de Jean-Luc Mélenchon et son indignation à géométrie variable, alors que le leader insoumis n'a pas toujours été aussi prompt à s'émouvoir après des attaques commises dans des églises ces dernières années.