Gard : un fidèle tué à coups de couteau par un autre fidèle dans une mosquée

Un fidèle musulman a été tué vendredi à coups de couteau par un autre fidèle à l'intérieur de la mosquée de La Grand-Combe (Gard), un acte dont le mobile est pour l'heure encore indéterminé, a indiqué à l'AFP le procureur de la République d'Alès, Abdelkrim Grini.

Une enquête criminelle pour meurtre ouverte

"Deux hommes étaient seuls à l'intérieur de la mosquée, occupés à prier, lorsqu'un des deux a porté plusieurs dizaines de coups de couteau à l'autre vers 8h30 du matin, avant de le laisser pour mort et de prendre la fuite", a expliqué le magistrat.

Après avoir découvert le macchabé "lardé de plusieurs coups de couteau", les premiers fidèles arrivés plus tard, ont alerté les secours et la gendarmerie a expliqué le procureur au micro d'Europe 1. Avant de préciser qu'à ce stade, l'auteur présumé, actuellement "en fuite" n'a pas été identifié", mais qu'il s'agit bel et bien d'un homme. Si 'l'identification est en cours", il est impossible d'en savoir davantage sur lui, ni de dire s'il avait "l'habitude de fréquenter cette mosquée".

La section de recherche de Nîmes et la brigade des recherches d'Alès ont toutes deux été saisies et une enquête criminelle pour meurtre a été ouverte.