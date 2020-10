Masques contre le Covid-19: l'Assemblée prohibe la simple visière, la députée Wonner visée

Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand a rappelé mardi l'obligation de port du masque en séance et en commission couvrant la "bouche et le nez", prohibant les simples visières transparentes, après des critiques contre la députée Martine Wonner, selon des sources parlementaires. "L'usage des visières n'offrant pas de protection suffisante doit être écarté. Il appartiendra aux présidents de groupe de rappeler cette règle à leurs collègues et aux présidents de séance et de commissions de s'assurer de son respect", a fait savoir Richard Ferrand lors de la conférence des présidents.

La députée du Bas-Rhin et ex-LREM Martine Wonner (Libertés et Territoires), arborant une demi-visière transparente, a fait polémique ce samedi en demandant dans l'hémicycle la différence entre l'épidémie de Covid-19 et une "énorme grippe". "Vous avez dit des choses d'une gravité que je considère totale", l'avait sèchement recadrée le ministre de la Santé Olivier Véran. "Avant de dire que c'est une grosse grippe, réfléchissez, vous êtes médecin, c'est encore plus grave".

Des propos controversés

Des députés avaient aussi critiqué la demi-visière transparente portée par l'élue du Bas-Rhin. "Ca dure depuis des mois alors que cette visière n'est pas homologuée", avait twitté le non-inscrit Matthieu Orphelin, son ex-collègue de l'éphémère groupe Ecologie, démocratie, solidarité (EDS). En séance, Martine Wonner avait jugé sa visière "beaucoup plus efficace" qu'un masque chirurgical.

Médecin psychiatre, Martine Wonner a tenu une série de propos controversés ces dernières semaines en estimant notamment que "le port du masque ne sert strictement à rien". Elle a aussi apporté son soutien au traitement à base d'hydroxychloroquine, promu notamment par le professeur Didier Raoult. Elle a en outre participé à la création de l'association BonSens, très critique sur la gestion de la crise sanitaire, avant de la quitter pour se "concentrer sur son activité parlementaire".

Cette association, selon son site internet, compte notamment dans ses rangs l'infectiologue Christian Perronne, lui aussi critiqué par le ministère de la Santé pour jeter "le discrédit" sur les professionnels de santé avec des prises de position controversées.