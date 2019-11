"Ensemble contre toutes les formes de racisme" : à Paris, des milliers de personnes ont marché contre l'islamophobie

REPORTAGE

"Vivre ensemble c'est urgent". Tel était le mot d'ordre de la manifestation contre l'islamophobie qui se déroulait ce dimanche à Paris. 13.500 personnes ont battu le pavé, selon le comptage du cabinet Occurrence, pour dire stop aux agressions et à la stigmatisation dont se disent victimes les musulmans. Une marche controversée en raisons de liens supposés entre certains organisateurs et les Frères musulmans, raison pour laquelle le Parti socialiste n'a pas voulu s'associer au défilé. Ce matin, la marche a été qualifiée d'"insupportable" par le secrétaire d'Etat en charge de la Jeunesse, Gabriel Attal, invité du Grand rendez-vous Europe 1 / CNews / Les Echos.

>> A LIRE AUSSI : La manifestation contre l'islamophobie divise la gauche

Jean Luc Mélenchon était là, entouré de plusieurs élus insoumis. Avant et pendant la marche, ils ont longuement justifié leur présence. "Je suis là parce que la cause est juste, et que le message central de cette manifestation est de dire qu'on n'en peut plus de ce climat de haine et de ce rejet des musulmans, c'est simple !", explique Clémentine Autain, députée LFI. "Je veux bien qu'on trouve des éléments pour marquer nos divergences, mais aujourd'hui, notre responsabilité est de nous rassembler", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

"Ce sont des polémiques qui visent au final à nous diviser"

L'ambiance de la manifestation était calme. Au milieu de nombreuses pancartes "Stop à l'islamophobie", quelques drapeaux d'Europe Ecologie les Verts et du Parti communiste étaient visibles. Ian Brossat, porte parole du PCF, a déploré auprès d'Europe 1 la dispersion de la gauche : "Dans une manifestation, il y a toujours des gens qui ont des avis différents. Je pense qu'il est temps que la gauche se réveille. On ne peut pas avoir une montée du racisme et des idées xénophobes dans notre pays et face à ça, une gauche qui se cache".

Des divisions politiques qui nuisent au message de la marche, selon une manifestante. "Ce sont des polémiques qui visent au final à nous diviser. On va pas jouer sur les mots : aujourd'hui on est là pour dire qu'on est ensemble, pas seulement contre l'islamophobie mais contre toutes les formes de racisme", dit-elle au micro d'Europe 1.

"J'aurais préféré rester chez moi, qu'il n'y ait pas besoin de venir."

Parmi les manifestants, Sonia, qui est venue voilée avec un drapeau français. "C'est assez dommage et absurde de devoir insister et rappeler le fait qu'on puisse porter un foulard et porter un drapeau tricolore", déplore-t-elle pour Europe 1. "J'aurais préféré rester chez moi, qu'il n'y ait pas besoin de venir. Je pense que le plus violent, c'est quelque chose qu'on finit par intégrer nous-même, une espèce de peur, comme le fait d'être toujours sur nos gardes inconsciemment", conclut-elle.