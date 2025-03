Manifestation contre le racisme : «J'appelle la gauche républicaine à clarifier sa position par rapport aux Insoumis», déclare Juliette Méadel

Ce samedi, plusieurs manifestations se sont déroulées partout en France contre le racisme à l'appel de la gauche. Des slogans, scandés dans les rues par les manifestants, ont dérangé. Sur Europe 1, la ministre déléguée chargée de la Ville, Juliette Méadel, appelle "la gauche républicaine" à clarifier sa position vis-à-vis de cette situation.

Ce 22 mars, des manifestations contre le racisme ont eu lieu partout en France à l'appel de la gauche et notamment de la France insoumise. Un appel qui avait été passé par une affiche polémique, jugée antisémite, utilisant une image de Cyril Hanouna modifiée. Face à cette situation, Juliette Méadel, ministre déléguée chargée de la Ville, appelle, au micro de Pascal de La Tour du Pin, "la gauche républicaine" à clarifier sa position.

"Je trouve que la situation est particulièrement grave. Ce soir, j'appelle la gauche républicaine à clarifier sa position par rapport aux insoumis. Et surtout, j'appelle la gauche républicaine à condamner les discours de haine que j'ai entendu à l'endroit des juifs, des forces de l'ordre, de la République. Moi, la République, je l'aime, je la défends. Je ne veux pas que la gauche républicaine soit complice d'une ambiguïté destructrice avec ces valeurs de la République et la lutte contre l'antisémitisme et le racisme".

"Quand on se dit de gauche, on défend la République"

La position du Premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, interroge également. Ce dernier a condamné Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas reconnu que l'affiche utilisant l'image de Cyril Hanouna était antisémite, et qui devait se rendre à la manifestation ce samedi, chose qu'il n'a pas fait.

Face à cette situation, Juliette Méadel, ancienne membre du PS, demande au parti d'être clair lui aussi : "J'attends du Parti socialiste qu'il soit plus net dans sa condamnation, non seulement des insoumis, mais aussi des propos qui sont tenus. Quand on se dit de gauche, on défend la République. Aucune ambiguïté n'est possible avec les discours de haine et les ambivalences des insoumis sur la question de l'antisémitisme", conclut-elle.