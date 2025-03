Marche «contre le racisme et le fascisme» : à Toulouse, des manifestations dans la manifestation et un Olivier Faure absent

Une marche «contre le racisme et le fascisme» s'est élancée ce samedi en fin de matinée à Toulouse. Près de 4.000 personnes étaient réunies pour porter de nombreuses revendications. Et si de nombreux élus et partis de gauche étaient présents, Olivier Faure, patron du PS, manquait à l'appel.

Marseille, Rennes, Strasbourg, Paris, mais aussi Toulouse. C'est environ 200 cortèges qui sont prévus ce samedi dans tout le pays "contre le racisme et le fascisme". Et la ville rose n'échappe pas à la règle. Ici, c'est dès 11h que le cortège s'est élancé. Près de 4.000 personnes ont défilé dans le calme.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des personnalités politiques de gauche, mais pas Olivier Faure

En tête de cortège, on retrouvait de nombreux élus et partis de gauche, comme l'insoumis François Piquemal accompagné d'écologistes et de syndicats comme la CGT et FO. Et finalement, c'est presque des manifestations dans la manifestation tant les revendications sont nombreuses, un noyau de plusieurs centaines de personnes sous bannière LFI réclamaient plus de justice sociale.

Un peu plus loin, on pouvait voir de nombreux drapeaux palestiniens pour demander la fin du conflit avec Israël. Des pancartes qui condamnaient l'antisémitisme accompagné également la manifestation. Mais dans ce rassemblement, une figure manquait à l'appel. En effet, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste et pourtant attendu dans quelques heures à Toulouse, n'a pas souhaité s'afficher aux côtés de ses collègues, preuve s'il en fallait des divisions à gauche.