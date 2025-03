Manifestation du 22 mars : «C'est la marche pour l'antisémitisme, pour la haine de la France», assure Franck Allisio

Pour Franck Allisio, député RN des Bouches-du-Rhône, la manifestation contre "le racisme et le fascisme" qui doit se tenir à Paris ce samedi est en réalité "la marche pour l'antisémitisme". L'édile ajoute qu'il s'agit là d'une "manifestation de l'anti-France".

Il ne mâche pas ses mots contre la manifestation contre "le racisme et le fascisme", qui doit réunir entre 10.000 et 20.000 personnes ce samedi à Paris, selon les informations d'Europe 1. Entachée par une polémique depuis la publication d'affiches jugées antisémites caricaturant Cyril Hanouna, cette marche fait couler beaucoup d'encre. Et pour Franck Allisio, député RN des Bouches-du-Rhône, cette dernière "est la marche de la honte pour la gauche".

"C'est la marche de l'affirmation de l'antisémitisme décomplexé de l'extrême-gauche. C'est la marche pour l'antisémitisme, pour le racisme anti-blanc, pour la haine de la France. C'est une manifestation de l'anti-France en réalité." Et l'édile de rappeler qu'à son sens, la vraie marche contre l'antisémitisme était en "novembre 2023", à la suite de l'attaque des terroristes du Hamas du 7-Octobre.