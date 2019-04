Corse : Macron face à 200 maires dans une "île morte" pour son dernier grand débat

REPORTAGE

Cela s'annonçait comme le débat le plus difficile pour Emmanuel Macron. Jeudi, le chef de l'État est arrivé en Corse, dans le village de Cozzano, situé en plein milieu de l'île de beauté. Il s'agit de la 15ème étape du débat national que le chef de l'État a lancé à la mi-janvier pour répondre à la crise des "gilets jaunes".

En Corse, cette réunion se heurte au revendications des nationalistes, au pouvoir depuis 2015. Frustrés de ne pas obtenir d'avancées sur leur demande d'une autonomie plus large, les deux hommes forts de l'île, le président du conseil exécutif Gilles Simeoni et celui de l'Assemblée de Corse Jean-Guy Talamoni ont décidé de boycotter la réunion de Cozzano. Et seuls 200 maires sur les 360 invités ont répondu présent. Au programme de cet ultime grand débat : nouvelles technologies et ruralité, avec des thématiques très concrètes comme l'école, le maintien des services publics, le changement climatique, la couverture numérique.

Photo : Frédéric Michel / Europe 1

"Pas venir ici en pays conquis et nous donner des leçons". Rideaux tirés, manifestations, cette visite présidentielle se déroule dans un contexte tendu : mercredi avait vu un dialogue de sourds entre les dirigeants nationalistes et le chef de l'État. Les deux hommes l'ont invité à s'exprimer devant les élus de l'Assemblée de Corse, ce que Emmanuel Macron a aussitôt refusé, en leur proposant de les rencontrer à Cozzano ou à Paris.

En réaction, certains commerçant ont baissé les rideaux de fer et participent à l'opération "île morte", "isula morta" : "Notre drapeau corse on le met sur les balcons, et 'isula morta', c'est pour montrer notre mécontentement démocratiquement. Maintenant, on est prêts à l'écouter, mais avec des choses concrètes. Pas venir ici en pays conquis et nous donner des leçons. On paie les gens sur les faits, pas sur les paroles", explique un habitant de Cozzano au micro d'Europe 1. Et même la météo n'est pas de la partie puisque de gros nuages ont recouvert une bonne partie du ciel corse, jeudi.