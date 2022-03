Macron et Herzog rendent hommage aux victimes des attentats de Toulouse et Montauban

Dix ans après les attentats de Mohamed Merah à Toulouse, l'hommage aux victimes s'est tenue ce dimanche 20 mars à Toulouse en présence de 2.000 invités pour rendre hommage aux trois militaires, trois élèves juifs et leur professeur décédé en 2012. Parmi les invités, on retrouvait en premier lieu deux présidents en fonction : Emmanuel Macron pour la France, Isaac Herzog, pour Israël, ainsi que deux anciens chefs d'Etat, François Hollande et Nicolas Sarkozy.

"Tu rêvais d'être enseignante, danseuse ou médecin"

Ils étaient ensemble dans la cour de l’école Ohr Torah. Les quatre hommes se tenaient debout, devant l’arbre de vie, érigée en souvenir des victimes sur laquelle sont inscrits les noms du professeur Jonathan Sandler, de ses enfants Gabriel et Arié, qui avaient 3 et 6 ans et de Myriam Monsonégo, 8 ans. Ce moment de silence, de recueillement fut poignant, puis il a laissé place au cortège qui a pris la direction de la Halle aux grains, salle de spectacle dans le centre Toulouse où se tient la cérémonie d’hommage.

Durant des dizaines de minutes, plusieurs proches de victimes ont défilé au micro : "Myriam, toi, mon amie, quelle femme de 18 ans serais-tu aujourd'hui ? Cet âge si symbolique. Celui où l'on peut enfin mener tous les projets que l'on rêve de réaliser. Toi, tu rêvais d'être enseignante, danseuse ou médecin. Je me souviens de ton rire, de ta voix, de ton regard. Ces sens qui demeurent à travers le temps et ne vieillissent jamais", a témoigné Ava Ouakim, une amie de Myriam.

L’assistance retient son souffle, des larmes coulent sur les visages. Quelques instants plus tard, Emmanuel Macron prend la parole : "Dix ans que nous nous rappelons, le cœur serré, les trois actes de cette tragédie. Nous sommes là pour écouter et pour essayer de comprendre et pour transmettre, comme l'écrit humblement Jonathan Chetrit, témoin de l'horreur. Nous sommes là dix ans après, nous sommes là toujours, ensemble et nous serons là, car nous sommes plus forts que les terroristes, parce que leur projet est un projet de mort. Notre promesse est une promesse de vie", a exprimé le Chef de l'État.

Une cérémonie qui s'est poursuivie poursuit par une pièce de théâtre. Emmanuel Macron lui a convié ce soir son homologue israélien Isaac Herzog à dîner à l’Élysée.