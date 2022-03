Toulouse : dix ans après les attentats, les plaies de la communauté juive encore vives

Toulouse rend hommage aux victimes des attentats perpétrés par Mohamed Merah en mars 2012. Ces attentats ont causé la mort de trois parachutistes et de trois enfants et un professeur de l'école juive Ozar Hatorah. Une grande cérémonie de commémoration avec 2000 invités, à laquelle participeront notamment Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy, mais aussi des représentants du culte musulman et des centaines de personnalités de la société civile, aura lieu ce dimanche 20 mars. Le souvenir des attentats a laissé un traumatisme encore vif, notamment au sein de la communauté juive.

"Il y a une joie de vivre et une insouciance qui ont été perdues"

"Il n'y avait pas une heure qu'on était là et on se disait déjà que plus rien ne sera comme avant" raconte Pierre Lasry au micro d'Europe 1. L'homme est arrivé quelques minutes seulement après la tuerie. Sa fille de 14 ans était dans l'école juive Ozar Hatorah, terrorisée par les assassinats auxquels elle venait d'assister et qui ont laissé des traces dans sa mémoire.

"Je n'ai pas l'impression que ma fille sursaute au moindre bruit mais il y a quelque chose d'un peu cassé. Il y a une joie de vivre et une insouciance qui ont été perdues. On se réveille le matin et on y repense. On est tellement tombé dans un gouffre de cruauté. C'est une telle abomination. On ne tue pas des enfants sans que la vie change du tout au tout" poursuit-il.

Solitude de la communauté juive

Nicole Yardeni, ancienne présidente du Conseil Représentatif des Institutions Juives de France (CRIF) de Toulouse, se souvient de la solitude de la communauté juive de l'époque face au terrorisme :"De 2012 à 2015, ce que nous avions vu n'était pas vraiment compris de l'ensemble de la population. Les Juifs ont ressenti de la solitude parce qu'il a fallu les attentats de novembre pour que l'ensemble de la population se sente directement concerné."

Après une cérémonie dans l'intimité ce matin, Emmanuel Macron et le président israélien Isaac Herzog déposeront une gerbe avant de participer à un temps de lecture et de musique en hommage aux victimes de Toulouse.