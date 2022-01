Macron dans la Creuse : pourquoi le président veut se rapprocher du monde rural

Emmanuel Macron se rend ce lundi dans la Creuse et mardi en Haute-Vienne. Avec ce déplacement les intentions du chef de l'Etat sont claires, il s'agit d'occuper l'espace à moins de trois mois de la présidentielle , mais également de défendre son bilan. Loin de Paris.

Emmanuel Macron veut être à l'écoute des territoires

L'image de président des villes lui colle à la peau et Emmanuel Macron veut s'en débarrasser. Pour cela, le chef de l'Etat veut parler au monde rural. Ou plutôt être à l'écoute des territoires (dixit l'Elysée) dont la Creuse. À Bourganeuf, ville de 2.700 habitants, le président de la République participera à une table ronde consacrée aux déserts médicaux. En Haute-Vienne, à Saint-Léonard-de-Noblat, commune de 4.600 habitants, il abordera mardi la question du retour des services publics ou encore le manque de médecins et de réseau avec les zones blanches.

Autant de sujets sensibles à l'approche de la présidentielle qui pourrissent la vie des habitants et qui, surtout, constituent des angles d'attaque pour ses adversaires. Emmanuel Macron veut défendre à tout prix son bilan, son agenda rural lancé au début du quinquennat, faire le point avant de se déclarer et de se lancer officiellement dans la bataille. "Ce n'est pas encore le moment, mais qui sait ?", s'interroge un de ses conseillers. Son discours au Parlement européen passé et le calendrier de sortie de crise sanitaire dévoilé, le chef de l'Etat peut désormais se lancer à tout moment.