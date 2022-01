Présidentielle : quand Emmanuel Macron va-t-il se déclarer candidat ?

ANALYSE

Deux choses retenaient Emmanuel Macron de se lancer dans la course à la présidentielle : son discours au Parlement européen et la situation sanitaire . Emmanuel Macron ayant conditionné son entrée en campagne à une amélioration sur le front de l’épidémie. En deux jours, ces deux impératifs ont été rayés de la liste. Emmanuel Macron était à Strasbourg mercredi et jeudi soir. Jean Castex, en dévoilant le calendrier de sortie de crise, a dégagé l’horizon.

Entre 15 jours et un mois de (faux) suspense

Désormais, le compte à rebours est donc enclenché pour Emmanuel Macron. Entre 15 jours et un mois : voilà désormais le temps qui le sépare de sa déclaration de candidature selon certains de ces proches. Le temps que la décrue épidémique se confirme. Le temps aussi de créer une attente toujours plus forte pour rester au centre du jeu.

Plus que jamais, chacun de ses déplacements et chacune de ses déclarations seront suivis et analysés. D’autant plus que le flou persiste toujours sur la manière dont le chef de l’Etat pourrait annoncer sa candidature. Son entourage n’excluant pas l’idée qu’il l’a prononce lors d’un échange au milieu d’un bain de foule.