Loi de programmation militaire : un budget «historique» pour transformer les armées

Entre 2017 et 2030, le budget des armées aura donc doublé. Ce lundi, la loi de programmation militaire pour la période 2024-2030 arrive sur les bancs de l'Assemblée nationale et prévoit une enveloppe de 413 milliards d'euros pour transformer les armées, soit 118 milliards de plus que pour la précédente loi de ce type. Un budget conséquent que l'exécutif justifie par la guerre en Ukraine, les ruptures technologiques et les nouvelles conflictualités.

Évoluer vers le combat de haute intensité

L'effort est principalement porté sur la défense solaire, le cyber, le spatial et le renseignement. Parmi les grands programmes, figurent les 109 canons Caesar de nouvelle génération mais aussi 2.300 blindés Scorpion, 3.000 drones, un hôpital de campagne, de nouveaux Rafale et le lancement du projet de construction d'un nouveau porte-avions à propulsion nucléaire avec un objectif de première mise à l'eau en 2036 avant une mise en service à l'horizon 2040.

En clair, le modèle de l'armée française doit évoluer vers le combat de haute intensité et être capable de s'engager sur un front en menant une coalition. Le texte a déjà été validée en commission de la Défense. Aucun vote contre n'a été exprimé, mais des abstentions ont tout de même été recensées. Au cours des deux prochaines semaines, l'exécutif tentera donc de convaincre l'hémicycle de façon la plus large possible.