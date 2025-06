Les réactions politiques s'enchaînent après l'interdiction des stands israéliens d'armement au salon du Bourget

Après la décision du gouvernement d'interdire au public les stands israéliens d'armement au salon du Bourget, les réactions politiques se succèdent. Le ministre de la Défense israélien a haussé le ton et dénoncé une ségrégation. De son côté, le gouvernement français affirme avoir pris cette décision en accord avec l'ambassade d'Israël.

Le salon du Bourget accueille chaque année tous les pays producteurs qui présentent leur matériel dernier cri. Et cette année plus encore, avec des équipements à base d'intelligence artificielle. Mais des stands de représentants israéliens ont été barricadés et bâchés, interdits au public. Le ministre de la Défense d'Israël Israël Katz s'insurge et dénonce une ségrégation. Le gouvernement français dit au contraire avoir agi en accord avec l'ambassade d'Israël.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Salon du Bourget : Dassault présente un drone de combat couplé au Rafale

"C'est une décision qui est non seulement incohérente, mais en plus, elle est hypocrite"

Pour François Bayrou, si Israël est en droit de se défendre face à l'Iran, la situation à Gaza impose à la France de marquer réprobation et distance et donc d'autoriser uniquement l'exposition d'armes défensives au Bourget.

"La position du gouvernement français était très simple, c'était pas d'armement de guerre offensif sur le salon. Nous considérons qu'étant donné la situation dans la région, comme ces armements offensifs n'ont pas été retirés, on a provisoirement, j'espère, fermé les stands", explique le Premier ministre.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le gouvernement français s'est immédiatement attiré les foudres de la droite, du RN aux Républicains. Marine Le Pen dénonce une volonté de nuire à un État allié de la France. Quand l'eurodéputé Reconquête Sarah Knafo, présente au salon, taxe l'Élysée d'hypocrisie.

"C'est une décision qui est non seulement incohérente, mais en plus, elle est hypocrite. Parce que la France vend de l'armement à Israël. On se comporte en réalité comme certains pays arabes qui commercent avec Israël, mais qui en ont honte parce qu'ils ont honte des réactions de leurs rues arabes. Il est grand temps d'en finir avec ces incohérences et ces lâchetés", estime Sarah Knafo.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Cette indignation est partagée dans les rangs de la majorité. Le vice-président du parti Horizons, Christian Estrosi, s'interroge ainsi sur ses réseaux sociaux. "Qui est l'ennemi : le régime des ayatollahs ou Israël qui nous défend ?", écrit-il sur X.

Quel message ! Qui est l’ennemi : le régime des ayatollahs, ou Israël qui nous défend ?https://t.co/b9uBDEEUAt — Christian Estrosi (@cestrosi) June 16, 2025

En clair, seule la France insoumise crit victoire, sans manquer de réclamer une fois de plus l'arrêt total des partenariats militaires avec l'État hébreu.