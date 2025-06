Salon du Bourget : des stands israéliens d'armement interdits d'accès sur décision du gouvernement français

Le gouvernement français a ordonné de condamner l'accès aux stands de cinq industriels israéliens de l'armement exposant des "armes offensives" au salon aéronautique du Bourget (région parisienne), a-t-on appris lundi de sources concordantes.

Les stands d'Israel Aerospace Industries (IAI), Rafael, Uvision, Elbit et Aeronautics ont été ceints de hautes bâches noires, fermant de fait ces stands au premier jour du plus grand salon aéronautique au monde. Y étaient présentés des armements "offensifs", comme ceux susceptibles d'être utilisés à Gaza, en violation du cadre agréé en amont avec les autorités israéliennes, a fait valoir une source française proche du dossier.

Condamnation du ministère de la Défense israélien

Rafael, Elbit et IAI produisent notamment des bombes guidées et des missiles, Uvision et Aeronautics des drones. Quatre autres stands israéliens ainsi que celui du ministère israélien de la Défense demeuraient quant à eux ouverts.

Le ministère israélien de la Défense a vivement condamné dans un communiqué une décision créant selon lui une "ségrégation" à l'encontre des exposants israéliens. "Cette décision scandaleuse et sans précédent sent les considérations politiques et commerciales. Cela intervient à un moment où Israël mène une guerre nécessaire et juste pour éliminer la menace nucléaire et balistique qui pèse sur le Moyen-Orient, l'Europe et le monde entier", estime-t-il.

Les organisateurs disent avoir "exécuté une instruction émanent des autorités françaises compétentes en amont de l'ouverture du salon, relative au retrait de certains équipements présentés sur des stands israéliens. Les sociétés en question sont pour autant autorisées à exposer au Salon".

Les meilleurs systèmes de défense "cachés" ?

"Le dialogue est engagé de manière à ce que les différentes parties puissent trouver une issue favorable à la situation", ajoutent-ils. Le gouvernement français n'avait pas réagi dans l'immédiat. La présence d'industriels israéliens de l'armement fait régulièrement l'objet de passes d'armes entre Paris et Tel Aviv depuis l'offensive israélienne à Gaza provoquée par l'attaque du mouvement palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

Ils avaient été empêchés d'exposer au salon Eurosatory consacré à la défense terrestre au printemps 2024 puis autorisés in extremis par la justice à exposer lors du salon Euronaval à l'automne. Mardi dernier, le tribunal judiciaire de Bobigny, en banlieue parisienne, avait rejeté la requête d'associations qui lui demandaient de bannir les entreprises israéliennes du salon du Bourget.

Lundi matin, sur la bâche en tissu noir qui clôturait le stand de Rafael, une exposante a écrit à la craie jaune un message en anglais et en français : "Derrière ces murs se cachent les meilleurs systèmes de défense utilisés par de nombreux pays. Ces systèmes protègent aujourd'hui l'État d'Israël. Le gouvernement français au nom de la discrimination tente de vous les cacher !". Le message a lui-même été vite dissimulé par les organisateurs sous de nouvelles bâches noires.