Législatives : quelle stratégie pour le RN en vue du second tour ?

Bonnet blanc et blanc bonnet. Voilà comment Marine Le Pen considère la majorité présidentielle et la Nupes, au coude-à-coude après ce premier tour des élections législatives qui a placé le parti à la flamme en troisième position avec 19,7% des voix. La députée sortante du Pas-de-Calais accuse Jean-Luc Mélenchon d’avoir fait élire Emmanuel Macron en appelant à voter pour lui au second tour de l’élection présidentielle.

Bardella dans le Nord, Le Pen en Bourgogne

Elle attaque également le président de la République sur la nomination d’un gouvernement qu’elle estime de gauche, ciblant notamment Pap Ndiaye, le ministre de l'Education nationale. Elle le décrit comme un cadeau de remerciement d’Emmanuel Macron au leader insoumis.

Marine Le Pen, et son bras droit Jordan Bardella iront tout de même se frotter au terrain. Dès ce mardi, le président par intérim du RN, ira dans le Nord, le Pas-de-Calais et l’Oise, afin d'y soutenir cinq candidats.

La finaliste de la dernière présidentielle sera de son côté en Bourgogne. En tête dans 110 circonscriptions, le RN pourrait obtenir 25 à 40 sièges. Pour cela, le parti à la flamme compte également sur les duels face à la Nupes et les cafouillages de la majorité sur les consignes de vote en cas de second tour opposant le RN et l'union de la gauche dans certaines circonscriptions. Dans ce contexte, ils souhaitent montrer que, selon eux, le candidat le moins radical est bien celui du Rassemblement national.