Législatives : Marine Le Pen en tête dans son fief d'Hénin-Beaumont, mais pas encore élue

Au lendemain du premier tour des élections législatives, le Rassemblement national (RN) semble conforter ses positions en recueillant un peu moins de 19% des voix. Un score qui pourrait lui permettre de constituer un groupe à l'Assemblée nationale composé de 20 à 45 députés, selon les projections. Marine Le Pen est arrivée largement en tête dans le Pas-de-Calais où elle a obtenu près de 54% des voix contre 23% pour la candidate de la Nupes, Marine Tondelier.

"Un problème de mobilisation" selon Marine Le Pen

Un score large même si le taux d'abstention élevé empêche Marine Le Pen d'être réélue dès le premier tour. Ce qui déçoit ses partisans dans son fief d'Hénin-Beaumont. Si les supporters de l'ex-candidate à la présidentielle et députée sortante applaudissent leur candidate à l'annonce des résultats, l'abstention qui la prive d'une victoire au premier tour laisse malgré tout un goût amer. "C'est l'abstention, il faut respecter les gens qui ne veulent pas aller voter. Les gens considèrent qu'on n'est pas écoutés", constate une électrice.

"C'est un problème de mobilisation, je l'avais dit dès le départ", a quant a elle déclaré Marine Le Pen, qui se console tout de même avec les bons résultats de ses candidats dans le Pas-de-Calais. "Dans les circonscriptions dans lesquelles le Rassemblement national est fort, on est en tête dans de bonnes configurations."

"L'une des circonscriptions les plus difficiles de France" pour la Nupes

Dimanche prochain, pour le second tour de ces élections législatives, la candidate de la Nupes, l'écologiste Marine Tondelier, s'offrira le duel qu'elle attendait avec Marine Le Pen. "On sait que le deuxième tour ne va pas être simple dans cette circonscription, mais on nous avait déjà dit que nous n'arriverions jamais à surmonter le premier et finalement, on est là", souligne la candidate de la Nupes. "Alors ça ne suffit pas car on sait qu'on est sans doute sur l'une des circonscriptions les plus difficiles de France mais on ne s'est pas présenté ici pour que ce soit facile. On se bat pour les gens qu'on représente."

Reste que Marine Le Pen est arrivée en tête dans toutes les communes de la circonscription, et on voit mal comment elle pourrait être battue dans son fief, à Hénin-Beaumont.