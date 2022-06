Législatives : pari gagné ou perdu pour Jean-Luc Mélenchon ?

Jean-Luc Mélenchon espère toujours imposer une cohabitation à Emmanuel Macron. Les projections n'en font pas un Premier ministre potentiel. Mais, le leader de l'Union de la gauche veut croire qu'une dynamique est née dimanche soir. Et, il a quelques raisons d'être satisfait du retour.

Entre 170 et 210 députés pour la Nupes

Jean-Luc Mélenchon a en effet réussi la première partie de son pari en propulsant la Nupes comme principale force d'opposition à Emmanuel Macron. Symbole de ce succès, quatre candidats de La France insoumise ont même été élus dès le premier tour : Alexis Corbière, Daniel Bonneau, Sarah Legrain et Sophia Chikirou.

Malgré une percée incontestable, les projections indiquent que la coalition de gauche aura entre 170 et 210 députés à l'issue du second tour, contre 260 à 300 sièges pour Ensemble. La Nupes ne devrait donc pas obtenir la majorité.

Meeting de Mélenchon à Toulouse

Or, c'est la condition sine qua none pour que Jean-Luc Mélenchon réussisse la seconde partie de son pari, à savoir s'installer à Matignon. Malgré tout, le chef de file des Insoumis assure qu'il peut encore faire mentir les sondages et devenir Premier ministre.

Il a désormais quelques jours pour mobiliser ceux qui ne se sont pas déplacés dimanche. Pour cela, il compte sur un grand meeting mardi à Toulouse. Un déplacement est aussi prévu en région jeudi mais pour l'instant, on ne sait pas encore où précisément.