Le Pen VS Macron : quel est leur programme économique pour la France ?

C'est la dernière ligne droite pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les deux candidats qualifiés au second tour de l'élection présidentielle doivent à présent parfaire leur programme électoral et leurs propositions. Si la sécurité est l'un des sujets principaux de la campagne, l'économie est aussi au centre des préoccupations des Français, notamment en raison de la question du pouvoir d'achat. Quel est le programme des deux finalistes ?

La retraite des Français

Pour Emmanuel Macron, il y a d'abord le dossier des retraites, à savoir porter l'âge légal à 65 ans tout en prenant en compte les carrières longues et la réalité des métiers. Ce à quoi s'oppose Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement national s'oppose à tout allongement de l'âge de départ et promet de réindexer les retraites sur l'inflation.

La TVA

Marine Le Pen promet une baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur les produits énergétiques qualifiés de biens de première nécessité, ainsi que la privatisation des autoroutes et de l'audiovisuel public. Elle promet aussi la fin de la redevance télé de 138 euros - une mesure également proposée par Emmanuel Macron.

Les impôts

Le président-candidat s'est engagé à mener une baisse 15 milliards d'euros d'impôts par an, qui bénéficierait pour moitié aux ménages et pour moitié aux entreprises. Pour sa part, Marine Le Pen propose un impôt sur la fortune financière similaire à l'ancienne ISF, mais en exonérant la résidence principale.

Enfin, les deux finalistes promettent le plein emploi d'ici cinq ans. Emmanuel Macron veut transformer Pôle emploi en un guichet unique et le rebaptiser France Travail, alors que la députée FN souhaite assurer une priorité nationale d'accès à l'emploi.