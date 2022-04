Présidentielle : soupe à la grimace au QG d'Éric Zemmour

REPORTAGE

Énorme coup de froid juste après 20 h, lorsque les résultats s'affichent sur grand écran. Contrairement à ce que les partisans d'Éric Zemmour espéraient, il n'y a pas eu de vote caché. Le candidat de Reconquête! arrive quatrième du premier tour de l'élection présidentielle avec 7,05% des voix, loin derrière Jean-Luc Mélenchon, arrivé lui en troisième position.

Dans son QG, la chute est brutale pour Dan, 30 ans, qui peine à retenir ses larmes. "Je suis désespéré et je me dis que la France que j'aime, celle de mes parents, est en train de mourir sous mes yeux", s'attriste-t-il.

"C'est dans les combats qu'on avance"

Olivier, lui, est plus optimiste. Ce commercial de 49 ans est convaincu que le parti Reconquête! connaîtra des jours meilleurs. "C'est dans les combats qu'on avance. On est un parti tout jeune, c'est notre première campagne. On a appris beaucoup de choses. On n'a pas le résultat escompté mais pour un parti qui n'existait pas il y a trois mois, c'est quand même très bien", concède-t-il.

"Et ce n'est qu'un début. On ne peut que progresser", a ajouté le militant. En attendant, Éric Zemmour a appelé à voter Marine Le Pen pour le second tour, message reçu par la plupart de ses sympathisants.

"Je le comprends, même si on n'adhère pas forcément à toutes les idées de Marine. Mais voilà, on va se rallier à Marine", déclare Marine, une militante de 35 ans. Des militants qui attendent tous d'avoir plus de précisions sur l'avenir politique d'Éric Zemmour, lui qui avait annoncé qu'il serait candidat aux législatives en cas de défaite à la présidentielle.