Présidentielle : «Pas de regrets mais il y a une déception», confie Marion Maréchal

Pour celle qui soutient Éric Zemmour, c'est une autre campagne qui commence. Le faible score du candidat, qui a obtenu 7,05% au premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche soir, a déçu les militants du nouveau parti Reconquête!.

"Pas de regrets mais il y a une déception", confie Marion Maréchal au micro de Sonia Mabrouk. Elle souligne tout de même quelques victoires symboliques "comme le fait que le cordon sanitaire s'affaiblit". "Je crois qu'Éric zemmour y est pour quelque chose", ajoute-t-elle.

"Ça n'est que le début de l'histoire"

Le parti Reconquête! d'Éric Zemmour, qui compte 120 000 adhérents selon Marion Maréchal, est pour l'ancienne députée porteur d'avenir. "Ça n'est que le début de l'histoire", s'enthousiasme-t-elle. "Il y a une bataille qui a été menée, il y aura un bilan qui sera fait avec ce qui a fonctionné et moins fonctionné."

Par souci de cohérence, Marion Maréchal et son candidat Éric Zemmour vont appeler à voter Marine Le Pen pour le second tour face à Emmanuel Macron. "Ce que j'espère maintenant c'est que le cœur de l'ADN de Reconquête! qui est celui de faire en sorte que les électorats et les cadres de droite se parlent, continuent de vivre, peut-être en partenariat avec Marine Le Pen si elle le souhaite", explique Marion Maréchal. "La balle est dans son camp."

