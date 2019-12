"L'âge pivot n'est pas la seule solution pour trouver l'équilibre", affirme Roland Lescure

INTERVIEW

Alors que le mouvement contre la réforme des retraites se cristallise avec un 22e jour de grève ce jeudi, Roland Lescure, président de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, a laissé entendre, jeudi sur Europe 1, que la majorité pourrait voter autre chose qu'un âge pivot lors de l'examen du texte dans les prochains mois. "Je suis pour un système à l'équilibre. Il y a sans doute d'autres solutions pour équilibrer les retraites que l'âge pivot. Demandons aux partenaires sociaux de se mettre d'accord sur une solution et on la prendra, on la votera", a affirmé le député

La possibilité d'une mise en place d'un âge pivot avait été "une ligne rouge franchie" pour la CFDT, syndicat réformiste qui appelle au retrait de cette mesure. "Aujourd'hui, nous avons 42 discussions tous les ans, avec des milliards de subventions pour équilibrer les régimes de la SNCF et de la RATP. Dans le régime de demain, ce sera une discussion tous les cinq ans. Il faut qu'elle ait lieu, cette discussion", a-t-il précisé.