Grève : trafic SNCF "fortement perturbé" jeudi, un TGV sur 2, cinq lignes de métro fermées à Paris

Une journée encore très compliquée dans les stations de métro et les gares. Jeudi, le trafic va encore être très perturbé dans les transports, conséquence de la grève contre la réforme des retraites qui dure depuis près de trois semaines. Cinq lignes de métro seront encore fermées à Paris, tandis que la SNCF a indiqué qu'il y aurait un TGV sur deux en circulation dans toute la France. Découvrez les prévisions de trafic dans les deux entreprises publiques ci-dessous.

À la SNCF

La circulation ferroviaire restera "fortement perturbée" jeudi, annonce la SNCF pour ce 22e jour de grève, avec en moyenne un TGV sur deux, un Transilien sur cinq et quatre TER sur dix, a annoncé la SNCF mercredi. Le trafic international restera "perturbé" et seul un Intercités sur quatre circulera. La SNCF rappelle que "tous les trains ouverts à la réservation sur oui.sncf, jusqu'au 29 décembre inclus, sont garantis de circuler".

CIRCULATION DES TRAINS le 26 décembre

Retrouvez l’info en temps-réel la veille dès 17h sur l’#AssistantSNCFhttps://t.co/eiZMVDEquXpic.twitter.com/zszBrnbVMw — SNCF (@SNCF) December 25, 2019

À la RATP

Cinq lignes de métro seront encore fermées à Paris jeudi, seules les lignes automatiques 1, 14 et Orlyval circulant normalement, a indiqué mercredi la RATP. Les lignes 3, 4, 7, 8, 9 et 10 seront assurées partiellement aux heures de pointe, les 2 et 11 seront ouvertes pour la pointe du matin et la 12 pour la pointe du soir. Un RER sur deux circulera sur la ligne A et un sur 3 sur la B en heures de pointe. Deux bus sur trois circuleront, et le trafic du tramway sera "proche de la normale".