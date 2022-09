Italie : Giorgia Meloni est-elle plus proche d'Éric Zemmour que de Marine Le Pen ?

Le Rassemblement national ne cache pas sa joie après la victoire de la coalition de droite menée par Giorgia Meloni en Italie. Marine Le Pen a salué lundi "la reprise par l’Italie de son destin en main en élisant un gouvernement patriote et souverainiste". Pourtant, il existe des différences profondes entre le RN et Fratelli d'Italia, le parti d'extrême droite mené par celle qui devrait être la prochaine cheffe du gouvernement italien.

Une ligne très conservatrice du côté de Meloni

Les deux femmes se connaissent mais n'avaient plus de contacts réguliers. L'ex-finaliste de la présidentielle française se trouve être plus proche du patron de la Legua, Matteo Salvini.

Sur le plan sociétal, les différences entre les deux formations politiques sont nettes. Giorgia Meloni est sur une ligne très conservatrice, à l'inverse du Rassemblement national. La future présidente du Conseil italien promeut la famille chrétienne traditionnelle, et a dans le viseur les associations LGBT. De son côté, le RN reste volontairement flou sur ce sujet.

Les points communs entre Fratelli d'Italia et le Rassemblement national

Ensuite, Giorgia Meloni est une libérale, alors que Marine Le Pen ne l'est pas. À l'international aussi, les divergences sont fortes : Fratelli d'Italia est pro-Otan au contraire du Rassemblement national.

Mais les deux partis ont aussi des points communs. Ils dénoncent tous les deux la politique de Bruxelles, veulent revoir les règles de la mondialisation et défendent une politique migratoire plus ferme. En réalité, le parti de Giorgia Meloni est plus proche de celui d’Éric Zemmour, Reconquête, qui tient le même discours conservateur, libéral, et qui prône l’union des droites.