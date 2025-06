Bruno Retailleau annonce la dissolution de la Jeune Garde, mouvement antifasciste, et de Lyon populaire, un groupe d'ultradroite

Le gouvernement a annoncé ce jeudi 12 juin la dissolution de la Jeune garde, un mouvement antifasciste dont le porte-parole est le député LFI Raphaël Arnault, et de Lyon populaire, un groupe d'extrême droite.

Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a annoncé ce jeudi 12 juin que la Jeune garde, un mouvement antifasciste, et de Lyon populaire, un groupe d'extrême droite, ont été dissous. "Je me félicite que les organisations La Jeune Garde et Lyon Populaire ait été dissoutes ce matin en conseil des Ministres. Ne rien laisser passer", a-t-il déclaré sur X.

Je me félicite que les organisations La Jeune Garde et Lyon Populaire ait été dissoutes ce matin en conseil des Ministres.



Ne rien laisser passer. — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) June 12, 2025

Plus d'informations à suivre...