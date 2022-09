«C'est une femme déterminée » : Qui est Giorgia Meloni, prochaine cheffe du gouvernement italien ?

Selon des résultats partiels, le parti Fratelli d'Italia, dirigée par Giorgia Meloni, est arrivé en tête aux législatives en Italie avec environ 43% des suffrages. Ce résultat est un véritable séisme politique, le parti ultra conservateur Fratelli d'Italia sort pour la première fois de l'opposition. Pour la première fois également, l'Italie sera dirigée par une femme.

Ce lundi, à deux heures du matin, la cheffe de Fratelli d'Italia a pris la parole devant les militants. Elle est sobrement accueillie par les applaudissements de son équipe. Georgia Meloni, après avoir été la plus jeune députée, la plus jeune ministre, revendique aujourd'hui la tête du gouvernement. "La situation dans laquelle verse l'Italie, dans laquelle verse l'Union européenne, est particulièrement complexe. Elle demande la contribution de tous et un climat serein, un respect mutuel à la base du débat dans n'importe quel système démocratique", a déclaré dans la nuit de dimanche à lundi Giorgia Meloni.

L'Italie d'abord

Guido Rosetto, ancien démocrate-chrétien et fondateur du patri Fratelli d'Italia, évoque Giorgia Meloni en ces termes : "Elle parle français, elle connaît beaucoup la France et elle la respecte. C'est une femme déterminée, très travailleuse, très sérieuse, qui tient sa parole. Dans un rapport correct entre nations, elle sera une grande interlocutrice et une grande aide pour toute l'Europe", détaille-t-il au micro d'Europe 1.

Mais Giorgia Meloni a aussi martelé que l'Italie serait sa priorité, prévenant l'Union européenne que la fête était terminée.