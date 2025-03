INFO EUROPE 1 - Manifestation «contre le racisme et le fascisme» : 10.000 à 20.000 personnes attendues à Paris

Un service de police important a été prévu par la préfecture de police pour encadrer la manifestation de samedi à Paris, à l’appel de collectifs de gauche et de la France insoumise.

Contrôles préventifs et encadrement serré, ce samedi à Paris. Selon les informations recueillies par Europe 1, la préfecture de police s’attend à la présence de 10.000 à 20.000 personnes dans les rues de la capitale ce samedi, à l’appel des collectifs de gauche et de la France insoumise pour marcher "contre le racisme et le fascisme". Le cortège partira de la Place de la République pour rejoindre la Place de la Nation.

Des risques de "déambulations sauvages" et de "dégradations de toute nature"

La hiérarchie policière parisienne s’attend un risque de "déambulations sauvages" et des "dégradations de toute nature" commis par des "militants antifascistes" et des individus "issus de la mouvance contestataire violente".

Pour prévenir ces débordements, les policiers de la capitale qui avaient posé des repos ont été rappelés en service. Des dispositifs de contrôles préventifs auront lieu dans les gares parisiennes en amont du rassemblement dès ce vendredi soir.