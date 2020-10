Islamisme : Thibault de Montbrial dénonce "le rôle extrêmement trouble" du CCIF

INTERVIEW

Manuel Valls, Valérie Pécresse, Thibault de Montbrial, Adrien Quatennens et Sébastien Chenu étaient les invités d'un Grand Rendez-vous spécial sur Europe 1 dimanche après l'attentat qui a coûté la vie à un enseignant des Yvelines vendredi. Interrogé sur le Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF), l'avocat Thibault de Montbrial a dénoncé le "rôle extrêmement trouble" de l'association dans selon lui la montée de l'islamisme politique en France.

"Le CCIF est une association islamiste qui joue un rôle extrêmement trouble" a estimé l'avocat. "Quand vous regardez leur rôle sur les réseaux sociaux, ils sont à l'affut de tous les incidents - certains sont même parfois on le sait générés par des agents provocateurs, c'était le cas au conseil général dans l'Est de la France il y a deux ans - et on se rend compte que derrière, un certain nombre d'associations islamistes les récupèrent."

Plus d'information à suivre