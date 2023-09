INFO EUROPE 1 - Un programme sensiblement allégé pour la visite du roi Charles III en France

Sa venue en France avait été annulée en mars en raison des manifestations liées à la réforme des retraites. La première visite officielle du roi Charles III, en tant que souverain du Royaume-Uni, aura finalement lieu du mercredi 20 au vendredi 22 septembre prochain. Plusieurs reconnaissances par les services de sécurité ont eu lieu ce dimanche et se poursuivent ce lundi.

Mais selon les informations d'Europe 1, le programme royal a été sensiblement allégé. À commencer par la durée de cette visite réduite à trois jours, contre quatre, prévus initialement. Le déplacement à Bordeaux sera, lui aussi, raccourci et Charles III disposera de moins de temps pour rencontrer des entrepreneurs français.

Un discours au Sénat

Néanmoins, toujours selon les informations d'Europe 1, le souverain descendra bien les Champs-Elysées en cortège automobile entouré de motocyclistes et d’un régiment de cavalerie. Auparavant, il aura ravivé la flamme de la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, aux côtés d'Emmanuel Macron. Un dîner d’État lui sera réservé au Château de Versailles dès le premier soir.

Le lendemain, le roi d'Angleterre se rendra au Sénat pour prononcer un discours. Quant à la reine consort, Camilla, elle visitera la bibliothèque nationale de France en compagnie de Brigitte Macron. Le couple royal profitera également de la Coupe du Monde de rugby, organisée en France du 8 septembre au 28 octobre, pour faire un tour à Saint-Denis au Village rugby, avant de gagner le marché aux Fleurs sur l’île de la Cité, lieu qu’affectionnait particulièrement la reine Elizabeth II.

Un voyage à Bordeaux en train

Un bain de foule et une déambulation en compagnie de la maire de Paris, Anne Hidalgo, sont prévus. Le lendemain (vendredi 22 septembre), Charles III prendra la direction de Bordeaux, en train, car le souverain est très attaché au bilan carbone de sa couronne. Un voyage qui se déroulera sous haute surveillance, car policiers et gendarmes vont devoir, tout au long du parcours, assurer la protection du successeur d'Elizabeth II. Ce voyage au pas de course s'achèvera à 18 heures sur le tarmac de l'aéroport de Mérignac, d'où le roi regagnera l'Angleterre.