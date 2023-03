Le report de la visite de Charles III en France s'est fait à la demande du président Macron, selon Downing Street

Le report de la visite d'État du roi Charles III et Camilla en France a été décidé après une demande en ce sens du président français Emmanuel Macron, a indiqué vendredi Downing Street. "La décision a été prise avec l'accord de toutes les parties, après que le président de la France a demandé au gouvernement britannique de reporter la visite", a affirmé un porte-parole du Premier ministre britannique Rishi Sunak, suite à l'annonce par l'Élysée de ce report du fait du mouvement de protestations en France contre la réforme des retraites.

La visite du couple royal en Allemagne maintenue

Après le report de leur visite d'État en France, le roi Charles III et son épouse Camilla se sont dit impatients de reprogrammer leur visite "dès que des dates pourront être trouvées", a rapporté vendredi le palais de Buckingham. "Leurs majestés se réjouissent de l'opportunité de se rendre en France dès que des dates pourront être trouvées", a indiqué le palais dans un communiqué.

Le couple royal devait se rendre de dimanche à mercredi en France pour sa première visite d'État, avant de poursuivre son déplacement en Allemagne. La visite du couple royal en Allemagne est en revanche maintenue, selon Londres.

En France, Charles devait d'abord être reçu à Paris par Emmanuel Macron, s'exprimer devant les sénateurs et députés et participer à un dîner d'État à Versailles. Puis le roi et son épouse devaient aller en Gironde, notamment pour visiter un vignoble et se rendre sur les lieux des violents incendies qui ont ravagé la région l'an dernier.