INFO EUROPE 1 - ​Le gouvernement donne un cours accéléré sur l’immigration aux députés LREM

INFO EUROPE 1

Le débat sur l’immigration annoncé par Emmanuel Macron ne s'ouvre que lundi prochain, mais la majorité se met en ordre de bataille dès ce début de semaine. L'Élysée et Matignon veulent déminer, ne rien laisser au hasard et vont préparer les députés à ce sujet difficile et très sensible, dans ce qui ressemble à un véritable cours en accéléré, selon les informations d'Europe 1.

Cela commence dès lundi après-midi : un groupe d'une cinquantaine de députés qui s'est spécialisé sur l'immigration en cette rentrée sera reçu au ministère de l'Intérieur, place Beauvau, pour un brief sur les questions d'asile, de regroupement familial et de reconduite aux frontières. Cette formation accélérée s'adresse à des élus qui connaissent parfois très mal le sujet de l'immigration.

Des élus reçus par Édouard Philippe

Mardi soir, il y aura une réunion de groupe exceptionnelle en présence de Christophe Castaner et d'Amélie de Montchalin, secrétaire d'État et spécialiste des migrants dublinés. Le parti ne sera pas en reste avec un bureau exécutif de La République en marche consacré au sujet de l'immigration, lundi soir.

"Il faut éviter les rumeurs et les approximations", dit-on dans l'entourage du Premier ministre. Matignon prépare aussi un document de synthèse remis à tous les députés avec des chiffres incontestables. Édouard Philippe recevra lui-même certains élus pour préparer les orientations et faire en sorte que chacun arrive avec le même diagnostic lundi prochain. Pour cette séquence, l'exécutif veut à tout prix éviter des polémiques dans le débat de fond voulu par Emmanuel Macron.