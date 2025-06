INFO EUROPE 1 - Bruno Retailleau lance une vaste campagne d'adhésion aux Républicains, avec le slogan «La France des honnêtes gens»

Bruno Retailleau a annoncé ce mercredi matin le lancement d'une vaste campagne d'adhésion aux Républicains dès cette semaine. Le ministre de l'Intérieur, également président du parti, souhaite rassembler de nouveaux adhérents aux LR, sous un slogan commun : "La France des honnêtes gens".

"La France des honnêtes gens". C'est autour de ce slogan que le président des Républicains Bruno Retailleau entend rassembler de nouveaux adhérents à son parti. Invité de La Grande interview Europe 1 - CNews ce mercredi matin, le ministre de l'Intérieur a annoncé lancer une vaste campagne d'adhésion aux Républicains.

Plusieurs affiches ont été dévoilées : elles présentent des "Français du quotidien" - agriculteurs, policiers, cuisiniers, pompiers, infirmiers - de dos, en situation...

"C'est un message important qui prend toute son importance aujourd'hui : nous sommes le 18 juin avec l'appel du général de Gaulle et nous sommes ses héritiers. Il avait dit un jour qu'il fallait faire la politique de la majorité nationale : beaucoup d'hommes et de femmes politiques ont fait la politique de la minorité, moi je veux m'adresser à la majorité", explique Bruno Retailleau au micro de Sonia Mabrouk. "Je crois qu'on peut rassembler très large en s'adressant à toutes les Françaises et tous les Français."

Bruno Retailleau favorable à la mise en place d'une "allocation sociale unique"

Pour le ministre de l'Intérieur, ces affiches "représentent la France des honnêtes gens. Ces honnêtes gens qui travaillent dur, qui en ont marre de voir que d'autres abusent du système, qui vivent au crochet de la société", souligne-t-il. "Ces honnêtes gens en ont marre de voir des familles qui touchent les allocations familiales et laissent des gamins de 11 ans ou 12 ans trainer dans les rues le soir."

Le président des Républicains souhaite la création d'une "allocation sociale unique pour qu'il y ait une différence entre le revenu du travail et le revenu de l'assistance".

Affiche "La France des honnêtes gens" © Les Républicains

