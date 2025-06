Intensification du conflit Israël-Iran : Bruno Retailleau alerte sur deux menaces en France

Alors que les tensions s’aggravent entre Israël et l’Iran, la France redouble de vigilance face à d’éventuelles répercussions sur son propre territoire. Invité de La Grande interview Europe 1-CNews mercredi, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau a détaillé les risques identifiés par les services de renseignement.

Israël a frappé l'Iran pour la sixième nuit consécutive mercredi, quelques heures après l'appel de Donald Trump à une "capitulation sans conditions" de Téhéran. Dans ce contexte, la France peut-elle craindre des répercussions sur son sol ?

Deux menaces présentes sur le sol français

"Il y a deux menaces", a expliqué Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur et président des Républicains, invité de La Grande interview Europe 1-CNews mercredi. La première est liée à la "mouvance islamiste endogène". "Notamment des jeunes qui se radicalisent à travers les réseaux sociaux, sous l’effet des événements actuels", précise-t-il. Une menace que la DGSI surveille étroitement.

La seconde concerne directement le régime iranien. "La communauté iranienne en France, forte de 62.000 personnes, ne constitue pas en elle-même une menace. Ce sont majoritairement des opposants ayant fui le régime des mollahs", a souligné le ministre. Mais il rappelle que le régime des ayatollahs a déjà tenté de commettre des attentats sur le sol français. "Je pense à l’attentat déjoué de 2018 contre des opposants iraniens", a-t-il cité en exemple.

Des dispositifs de sécurité renforcés

Face à ces risques, les autorités françaises sont en alerte maximale. "J’ai réuni vendredi soir l’ensemble des forces de sécurité et des services de renseignement pour adapter notre dispositif", a indiqué le ministre de l'Intérieur. En ligne de mire : les événements du week-end à venir, notamment la Fête de la musique et plusieurs grands concerts organisés à Paris et dans le reste de la France. L'objectif du ministre, "garantir la meilleure protection possible pour les Français", a-t-il assuré.